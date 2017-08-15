Irak ordusu kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD askerleri, yakın zamanda başlayacağı söylenen operasyon için Musul'un batısındaki Telafer kentinin yakınlarında konuşlandı. Irak Türkmen Cephesi yöneticisi Milletvekilli Aydın Maruf da şöyle konuştu: “ABD Telafer kentinin IŞİD'den kurtarılması operasyonu kapsamında Telafer kırsalında bir askeri üs kuruyor. ABD askerleri de operasyona katılacak. ABD Irak ordusuyla beraber katılacak. ABD'nin operasyonda bulunması belki Haşdi Şabi'nin katılımının daha az, PKK'nın ise daha çok olmasına neden olabilir. Bölgede tek bir askeri güç yok." Öte yandan Telafer operasyonunun yakında başlayacağını aktaran Maruf şöyle devam etti: “Telafer kenti, Musul operasyonundan bu yana kuşatılmış durumda. Operasyonun bir an önce başlamasını istiyoruz. 400 bin Telaferli Türkmen, IŞİD nedeniyle evine dönemiyor. BM, insan hakları ve yardım kuruluşları da Telaferliler için çalışmalar yürütmeli”. Musul'un 60 kilometre batısında yer alan Telafer, 2014'te IŞİD tarafından ele geçirilmişti. HABER MERKEZİ
ABD askerleri Telafer'de
ABD, IŞİD bahanesiyle Türkmen şehri Telafer yakınlarına asker yığdı. 400 bin Telaferli Türkmen evlerini terk etmiş durumda
15 Ağustos 2017 Salı 14:50
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