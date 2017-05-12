ABD casus uçağına engelleme

ABD'li NBC televizyonunun aktardığına göre, ABD Donanması'nın Avrupa Sözcüsü Pamela Kunze, 9 Mayıs'ta Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de rutin bir uçuş gerçekleştirilen ABD'ye ait P-8A Poseidon uçağına yedi metre kadar yakın bir mesafeden uçtuğunu söyledi. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus uçağının ABD uçağına güvenli bir mesafeden uçtuğu vurgulandı.



Açıklamada "9 Mayıs Zafer Günü'nde saat 12:00'da Karadeniz'deki uluslararası sularda Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit edildi. Hedefin engellenmesi için Su-30 uçağı havalandırıldı. Su-30'un güvenli bir mesafede yaklaşmasının ardından uçağın pilotu hedefin ABD'nin PSA Poseidon uçağını tespit etti.



Su-30, ABD'li pilotlara karşı bir ‘karşılama' manevrası gerçekleştirdi. ABD uçağı da daha sonra Rusya sınırından uzaklaşmak üzere rotasını değiştirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Su-30 uçağı daha sonra güvenli bir şekilde üsse döndü. DIŞ HABERLER