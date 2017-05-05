ABD ‘çatışmasızlık’tan memnun değil

Daha önce varılan anlaşmaların başarısız olduğuna dikkat çeken Washington yönetiminin endişelerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı oldu. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve Rusya'nın çözüm adına gösterdiği çabayı takdir ettiklerini ancak İran'ın 'sözde garantör' ülke olarak süreçte yer almasından endişe duyduklarını söyledi Nauert, “İran'ın Suriye'deki faaliyetleri şu zamana kadar Suriye'de çatışmaların tırmanmasına neden oldu.



Esad rejimine verilen sorgusuz destek, Suriyelilerin acısının artırdı” dedi. Astana'daki çözüm görüşmeleri sırasında varılan mutabakatla ilgili Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Astana'ya gözlemci olarak giden BM'nin Suriye Temsilsici Steffan de Mistura, mutabakatı tansiyonun düşürülmesi yönünde olumlu bir hamle olarak değerlendirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric da çatışmaların son bulması ve hayatların kurtarılması açısından son derece önemli bir uzlaşma sağlandığını söyledi. Astana'da Suriyeli muhalifleri temsil eden Usame Ebu Zeyd, “Üç ülke arasında varılan bu mutabakatı desteklemiyoruz. İran'ın garantörlük yapmasına hepimiz onay vermiyoruz” dedi. Türkiye, Rusya ve İran'ın imzasını koyduğu mutabakat Suriye'de 6 ay süreyle 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesini öngörüyor.

ABD, camiyi vurduğunu kabul etti

Öte yandan Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir 'cami kompleksi' olduğunun kabul edildiğini yazdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı. DIŞ HABERLER