ABD-Çin arasındaki buzlar eriyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki günlük Çin ziyareti çerçevesinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Şi, Tillerson’u, başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda kabul etti. Burada yaptığı açıklamada, Çin ve ABD’nin ikili ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat yakaladığına işaret eden Şi, ABD Başkanı Donald Trump ile daha önce de birkaç kez telefon görüşmesiyle dostane iletişim kurduklarını söyledi.

Şi, Trump ile fikir birliğine varmayı, tüm seviyelerdeki ikili, bölgesel ve küresel ilişkileri artırmayı ve hassas konuları düzgün şekilde çözüp kontrol altına almayı umduklarını kaydetti. İki tarafın da Pekin ve Washington yönetimlerinin iş birliği için çabaladığını belirten Şi, yapıcı gelişmelerin olacağı yeni bir dönem beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.



Şi, iş birliğinin iki taraf için de tek doğru seçenek olduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerdeki iş birliğini kazan-kazan yöntemiyle genişletmek istediklerini bildirdi. Bölgesel hassas konulardaki bağları ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladıklarını da vurgulayan Çin Devlet Başkanı Şi, karşılıklı çıkarlara saygı duyulmasına büyük önem verdiklerini ve Çin-ABD ilişiklerinde istikrarı korumayı arzu ettiklerini aktardı. “Hepimiz iki ülkenin çok iyi iki ortak olabileceğine inanıyoruz.” diyen Şi, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

‘Sorunları diyalog yoluyla çözmeliyiz’

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da ABD Başkanı Trump’ın Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmeleri çok değerli bulduğunu söyledi. Diyalog yoluyla iki ülkenin ilişkilerin güçlenmesine yönelik karşılıklı anlayışa ulaşacaklarına inandığını belirten Tillerson, iş birliğinin geleceği için uygun üslup kullanacaklarını kaydetti.

Tillerson, Washington yönetiminin çatışma olmamasına ve karşı karşıya gelmemeye dayanan, kazan-kazan yöntemiyle Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesini istediklerini vurgulayarak, Trump’ın da Çin ile karşılıklı anlayışı geliştirmeyi istediğini ve gelecekte Çin'i ziyaret etme fırsatı için sabırsızlandığını bildirdi.

Tillerson, geçtiğimiz gün Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmüştü. Kuzey Kore’nin füze denemeleri nedeniyle yükselen tansiyon üzerine kapsamlı görüşme yaptıklarını söyleyen Tillerson, iki tarafın Pyongyang yönetiminin nükleer programının durdurulması noktasında birlikte çaba harcama konusunda anlaştığını ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanı Vang da Kuzey Kore’nin nükleer programıyla ilgili tüm taraflara konuyu soğukkanlı şekilde ele alma çağrısı yapmıştı. Tillerson, Çin ziyaretinden önce, Güney Kore ve Japonya'ya ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere ziyaret düzenlemişti. AA