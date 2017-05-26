ABD'de camiye imar verilmedi

Bunun üzerine başvuru sahipleri, kentteki 35 kilise ve sinagogun birçoğunun otoparkının olmadığını ve daha önce diğer ibadethaneler için buna benzer müracaatların kabul edildiğini belirterek, dini ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle yargıya gitti.



Dava dilekçesinde, cami açılmasına karşı çıkanlara yönelik, 11 Eylül terör saldırıları sonrası Müslümanların fırın ve taksilerinin boykot edilmesi çağrısı yapan el ilanları dağıtıldığı iddiaları da yer aldı. Bayonne Müslüman Topluluğu Başkanı Abdul Hameed Butt, camiyi engellemek için "sahte imar sorunları" ortaya atıldığını ancak projeden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

