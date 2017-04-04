ABD'de petrol yatırımları zirvede

EIA'dan yapılan açıklamada, ABD'de petrol üretimi yapan 44 şirketin toplam sermaye harcamalarının geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 72 artışla 4,9 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Böylece, ABD'de petrol üreticilerinin toplam sermaye harcamaları 2012'nin ilk çeyreğinden bu yana yıllık bazda en büyük sıçramayı göstererek, yaklaşık son 5 yılın en büyük artışını kaydetti. Petrolün varil fiyatının 2014 yılının ortasında 115 dolardan 2016 başında 30 doların altına inmesiyle ABD'li petrol üreticileri finansal olarak zorlanırken, söz konusu dönemde üreticilerin nakit akışının azaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, 2014-2016 döneminde azalan nakit akışının petrol üreticisi firmaların yatırım harcamalarıyla petrol arama ve üretim faaliyetlerini de olumsuz etkilediği vurgulandı. Geçen yılın son çeyreğinde fiyatların 45-50 dolar seviyesine çıkmasıyla ABD'nin petrol piyasasına yatırımların geri dönmeye başladığına işaret edilen açıklamada, yükselişe geçen petrol fiyatlarıyla Amerikalı üreticilerin artan karlarına vurgu yapıldı. Karlılıklardaki yükselişle birlikte, birçok firmanın bu kez arama ve üretim faaliyetleri için bütçelerini artırmaya yöneldiği belirtildi. DIŞ HABERLER