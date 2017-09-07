ABD'den 'Esad kazandı' itirafı

Lübnan'da yayın yapan El Meyadin haber kanalına konuşan Amerika’nın Suriye eski büyükelçisi Robert Ford, önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'yi yakından takip eden uzmanların bile Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrezzor kentindeki DEAŞ kuşatmasının kırılabileceğini tahmin bile edemediğini ifade eden Robet Ford, 3 yıldır devam eden DEAŞ kuşatmasının Suriye ordusu tarafından beklenmedik bir şekilde kırıldığına dikkat çekti.

DEAŞ bağlantılı terörist grupların Suriye ordusu karşısında art arda hezimete uğramalarından sonra bu terörist gruplara destek veren Batılı ülkelerin desteklerini azalttıklarını dile getiren ABD'nin Suriye eski büyükelçisi Ford, 'Suriye’deki savaşı Şam yönetimi kazanmıştır' dedi.

Teröristler hezimete uğradı

Suriye ordusu ve direniş güçleri geçen Salı günü Deyrezzor’un batısında 137. Tugayın karargahına ulaşmayı ve böylece bu kente üç yılı aşkın bir süredir DEAŞ terör örgütü tarafından dayatılan kuşatmayı kırmayı başarmıştı.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Amerika’nın Suriye eski büyükelçisi Robert Ford, Suriye’de teröristlerin yanı sıra destekçilerinin de Rusya'dan güçlü destek alan Suriye ordusu karşısında ağır bir hezimete uğradığını belirterek Suriye’deki savaşın kazanan tarafı Şam yönetimi, Rusya, İran ve Lübnan Hizbullah'ı olduğunu vurguladı.

Suriye krizi 2011 yılında Amerika, İsrail ve müttefiklerinin destekledikleri terör örgütlerinin Şam yönetimine bağlı güçlere karşı savaşa girişmeleri ile başladı.