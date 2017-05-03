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ABD'den füze gösterisi

ABD'nin uzun menzilli balistik füze denemesi yaptığı bildirildi

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ABD'den füze gösterisi

Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden "Minuteman 3" kıtalar arası balistik füzenin silahsız olarak fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, füzenin 6 bin 759 kilometre uzaklıktaki hedefine ulaştığı belirtildi. Ülkenin nükleer gücünün bir parçası olan bu deneme, ABD'nin silah siteminin savaşa hazırlığı ve hassasiyetini test etmek amacıyla 10 aydır planlanıyordu.

ABD'nin menzili 12 bin 874 bin kilometreye ulaşan 450 civarında bu tür balistik füzeye sahip olduğu biliniyor. ABD, 2016 başında ve aynı yılın eylül ayında 4. ve 5. nükleer denemelerini yapan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için bu dönemlerde de B-1 savaş uçaklarını Kore yarımadası üzerinde uçurmuştu. Kuzey Kore'yi sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "doğru şartların olması halinde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşebileceğini" açıklamış, söz konusu açıklama Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. DIŞ HABERLER

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ABDden Füze Gösterisi
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