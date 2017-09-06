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ABD'den Önce 'köpeklik' sonra özür!

ABD'li komutan, havadan dağıtılan ve bir köpeğin İslam ayetlerinin de bulunduğu Taliban bayrağını taşıdığı broşürlerden dolayı özür diledi.

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ABD'den Önce 'köpeklik' sonra özür!

Parvan bölgesi Vali Yardımcısı Şah Vali Şahid, pazartesi günü havadan atılan ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları için Afganlara çağrıda bulunan broşürlerde, bir köpeğin Taliban bayrağı taşıdığını söyledi.

Köpeğin taşıdığı bayrakta İslam ayetlerinin de bulunduğu kaydedildi. Şahid, "Yerel halk bu olaydan dolayı çok kızgın. Ve bunun arkasındaki kişilerin adalet önüne getirilmesini istiyor" dedi. Öte yandan Şahid, bölgede gösteriler düzenlenmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

ABD'li general James Linder ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘broşülerin tasarımında Müslümanları ve İslam dinini son derece aşağılayıcı bir görüntünün yanlışlıkla' yer aldığını iddia etti.

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