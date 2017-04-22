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ABD'den Rusya vurgusu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Polonya liderlerine ABD'nin ülkeyi NATO konusunda desteklediği ve Polonya'nın "Rusya'nın saldırganlığı" konusundaki endişelerini paylaştığı mesajını verdi

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ABD'den Rusya vurgusu
Başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakanı Beata Szydlo ile bir araya gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ziyaretinin amacının NATO'da iki ülkenin "stratejik ortaklığından" duyulan memnuniyeti göstermek ve "NATO ittifakına olan sadakati" yeniden teyit etmek olduğunu belirtti. Ryan, "NATO'da Polonya'ya destek sözü vermek üzere buradayız. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığı konusunda duyulan endişeyi paylaşıyoruz. Rusya'nın bu saldırganlığını sindirmek için bilhassa siz Polonyalılarla yan yana, omuz omuza duruyoruz" dedi. Baltık ülkelerinde ve Doğu Avrupa'da bir süredir ABD'li askerlerin öncülük ettiği NATO birliklerinin sayısında artış gözlemleniyor. Bölgede, NATO varlığındaki artışın yanı sıra, Rusya karşıtı söylemler de hız kazanmış durumda. DIŞ HABERLER

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ABDden Rusya Vurgusu
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