ABD'den Rusya'ya ek yaptırımlar

ABD, Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları arttırdı. ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 38 şahıs ve kuruluşun daha yaptırım kapsamına alındığını açıkladı. Kararı sert dille protesto eden Rusya karşı önlemlere başvurulacağını duyurdu. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin "Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması amacıyla yaptırımlar üzerinden başlatılan baskının sürdürüleceğini" söyledi.



Bakan "Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasından kendilerini sorumlu hissettiklerini, dolayısıyla Rusya Minsk anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olmayacağını" ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riabkov yaptırımların sertleştirilmesinin üzücü olduğunu ve ‘Amerikan tarafının ilişkileri düzeltme fırsatını kaçırdığı izlenimini edindiklerini' söyledi.



Riabkov bu nedenle karşı önlemlere başvuracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu Beyaz Saray'da kabul etti. Poroşenko, “ABD'nin ülkesi için Minsk'te varılan barış anlaşmasına bağlı kalacağını açıklamasından memnuniyet duyduklarını” söyledi. DIŞ HABERLER