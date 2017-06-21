ABD'den şoke eden Katar açıklaması!

Arap ülkeleri ni Katar 'a karşı yaptırıma zorlayan ABD , bu ülke ile yaptığı 12 milyar dolarlık savaş uçağı satış anlaşmasından sonra tavrını değiştirdi. Yaptırımın gerekçesi Katar'ın teröre destek verdiği iddiasıydı. Bu iddia bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından da,

sözleriyle dile getirilmişti.

Ancak ABD Katar ile yaptığı 12 milyar dolarlık anlaşmadan sonra tavrını değiştirmeye başladı. Bu değişiklik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamalarına yansıdı. Nauert körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıklarını belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" diye sordu. Nauert, "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız" dedi.

Bu durum karşısında ABD'nin endişelendiğini iddia eden Sözcü, "Bu zaman dilimi arttıkça Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptıkları karşısında şüpheler artıyor. Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi? Taraflara şunu söyledik, artık bu işi bitirelim, yolumuza devam edelim" ifadelerini kullandı.

Develeri bile sınır dışı ettiler

ABD tarafından birbirine düşürün Arap ülkeleri ise karşılıklı yaptırımlara devam ediyor. Katar yönetimi yaptırımcı ülkeler arasında yer alan Yemen Büyükelçiliği'ndeki diplomatik temsilcilere ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre tanıdı.

Suudi Arabistan ise tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti. Yalnızca 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümü nedeniyle on binlerce develik sürülerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı sürü sahipleri, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Binlerce devenden oluşan sürülerin sınır dışı edilmesini kararlaştıran Suudi Arabistan otoriteleri, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi.

‘Yaptırımlar orantısız’

Katar krizinde Türkiye'nin tavrına gelince. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar'a karşı atılan adımlar gerçekten orantısız ve bu yaptırımlar krizin çözümüne katkı sağlamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın terörü desteklediği suçlamasını reddederek, kendisini bu pozisyonda bulan her ülkenin yapacağı gibi somut kanıtlar görmek istediğinin altını çizen Kalın, "Kuşkusuz ortada çok ciddi bir itham var. Katarlı yetkililer bu iddiaları ciddiye alıyor ama henüz kendilerini Körfez'de, Suriye'de veya başka yerlerde faaliyet gösteren terör örgütleriyle irtibatlandıran somut kanıt göremediler. Ayrıca Katar'a uygulanan blokajın adil olmadığını, uluslararası normlara uymadığını ve Müslüman ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği ihlal ettiğini vurguluyorlar. Katar'ın terör örgütlerini desteklediği iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt ortaya çıkmadığı düşünülürse bu ülkenin talepleri oldukça makul. Katar'a karşı atılan adımlar gerçekten orantısız ve bu yaptırımlar krizin çözümüne katkı sağlamıyor. Katar hükümeti blokaj kaldırılmadığı sürece müzakereye yanaşmayacağını açıkça söyledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu çağrıyı dikkate alarak diyalog ve müzakere sürecini başlatmak için blokajı kaldırmaları gerekir" ifadelerini kullandı.