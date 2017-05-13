Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD'den Suud'a rekor silah satışı

ABD ve Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık silah anlaşması için son aşamaya geldiği belirtildi.

Bu haber kez okundu.

ABD'den Suud'a rekor silah satışı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki Riyad ziyaretinde imzalar atılacak. Beyaz Saray’dan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Suudi arabistan’ın ABD’den 100 milyar dolarlık silah almasını öngören anlaşmanın yakında imzalanacağını belirtti.

Yetkili, “Bir dizi anlaşmanın son aşamasına geldik. Bu hem bölge güvenliği hem de ABD ekonomisi açısından önemli bir anlaşma” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek haftaki Riyad ziyaretinde anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, anlaşma kapsamında ABD’den F-15 jetleri, hava savunma sistemleri ve kontrol sistemleri de satın alacak. Anlaşmayla beraber ABD’nin Suudi Arabistan’a son 10 yılda yaptığı silah satışının 300 milyar doları geçmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ABDSuudi ArabistanSilah100 Milyar Dolar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100