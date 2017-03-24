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ABD'den Türkiye'ye kötü haber

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Trump Yönetiminin uygulamaya koyduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nı da etkileyen kabinede elektronik cihaz yasağına ilişkin açıklama yaptı. Toner, 'terör tehdidi kalkıncaya kadar yasak sürecek' dedi.

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ABD'den Türkiye'ye kötü haber

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları’nı etkileyen yasağa da değindi.

Sözcü Toner, “Bu yasak konusunda gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak gerekse diğer alanlarda görevli diplomatlarımız her alanda hatta hükümetler düzeyinde yasaktan etkilenen ülkelerle ve tabii ki Türkiye’yle temasları sürdürüyoruz. Bu karar ortada bir tehdit olduğu gerekçesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tehlikenin hala sürdüğüne inanıyoruz. Ve bu tehdidin ortadan kalktığını görünceye kadar da yasak geçerli olmaya devam edecek” dedi.

HABER MERKEZİ

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