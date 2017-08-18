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ABD'den YPG’ye açık çek

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk'ün Suriye'de YPG üyeleriyle görüştüğü ve askeri desteği artırma sözü verdiği iddia edildi.

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ABD'den YPG’ye açık çek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Brett Mcgurk ve DAEŞ'le mücadele için kurulan Uluslararasi Koalisyonun Komutan Yardımcısı Robert Jones, kısa süre önce helikopterle Ayn İsa kasabasına giderek YPG ve Rakka Sivil Meclisi yetkilileri ile görüştü.

McGurk daha sonra Rakka yakınlarında YPG üyeleri ve Suriye Demokratik Güçleri'nin komutanları ile bir araya geldi. Bu görüşmede McGurk'ün YPG ve Suriye Demokratik Güçleri‘ne askeri yardımları artırmaya söz verdiği bildirildi.

McGurk daha önce de Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD üyeleriyle görüşmüş, Türkiye bu görüşmelere tepki göstermişti.

HABER MERKEZİ

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