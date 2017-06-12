ABD eyaleti olmak istedi

Katılma oranının yüzde 23'te kaldığı referandumda Porto Riko'ya 51'inci ABD eyaleti statüsü tanınmasını isteyenlerin oranı yüzde 97,2 oldu. Porto Riko valisi halkın iradesinin gerçekleşmesi için çalışacağını açıkladı. Porto Riko 1898 yılındaki askeri müdahale ile ABD'ye bağlanmış, 1952 yılında ise özerkliğe kavuşmuştu. Porto Rikolular ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyor ancak ABD'deki başkanlık ve Kongre seçimlerinde oy kullanamıyorlar. Pazar günkü halkoylamasına seçmenlerin beşte dördü ilgi göstermedi ya da muhalefetin boykot çağrısına uyarak sandığa gitmedi.



ABD'den bağımsızlık ilan edilmesinden yana olanların oranı yüzde 1,5; mevcut statünün muhafaza edilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 1,3 oldu. 38 yaşındaki Porto Riko Valisi Pedro Rossello Neves göreve başladığı ocak ayından bu yana adanın ‘sömürge statüsünden' kurtulması amacıyla halkoylaması yapılması için çalışmıştı. Rossello oy kullanırken verdiği demeçte, koloni statüsünün izin vermediği ABD'deki haklardan Porto Riko halkının da yararlanabilmesini istediğini söyledi. DIŞ HABERLER