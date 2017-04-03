ABD füzesi Armata'yı yok edebilir mi?

Dergide yayınlanan makalede, "Kraliçe Viktorya döneminde kadınların kullandığı kat kat elbiseler gibi Armata tankının da birkaç koruma seviyesi mevcut" ifadelerine yer verildi. Tankın Afganit aktif koruma sistemi ile donatıldığı belirtilen makalede, söz konusu sistemin tankın tüm elemanlarını koruyabildiği ve ayrıca mürettebatı gelen füze konusunda uyardığı ifade edildi. Habere göre Afganit sistemi tanka yaklaşan füzelerin rotasını saptırabiliyor ve tankı düşman füzeleri ve radarları için görünmez yapan sis bombaları fırlatabiliyor. Armata tankının savunma sistemleri ayrıca yaklaşan füzeleri imha edebiliyor. Afganit sisteminin devreye girmemesi durumları için Armata tankında ayrıca Relikt dinamik koruma sistemi yer alıyor. Söz konusu sistem, düşman füzeyi havadayken imha edebiliyor.