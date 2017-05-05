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ABD, Halep'te cami vurduğunu kabul etti

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyündeki bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili Pentagon'un soruşturmasını tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini iddia etti

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ABD, Halep'te cami vurduğunu kabul etti

Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın tamamladığını ve vurulan yerin bir "cami kompleksi" olduğunun kabul edildiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu raporun henüz tamamlanmadığını açıkladı. Geçen ay Halep'te ABD tarafından "El Kaide liderleri olduğu" gerekçesiyle vurulan ve 58 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan cami ile ilgili Amerikan medyası ve Pentagon'dan farklı açıklamalar geldi. Amerikan CNN kanalında yer alan Barbara Starr imzalı haberde, CENTCOM'un söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma raporunu tamamladığı ve buna göre "ABD'nin, bu saldırıda bir cami kompleksini vurduğunu kabul ettiği" ileri sürüldü. Adları açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin Halep'teki saldırısının bir camiye yapıldığını ilk kez kabul ettiği belirtildi.

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