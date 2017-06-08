ABD hem suçlu hem güçlü

Katar'da bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cina köyüne yaptıkları saldırıda yüksek sayıda sivilin öldürüldüğüne dair haberleri dikkate aldıklarını ancak iddiaları destekleyecek bulgulara rastlanmadığını savundu. CENTCOM, F-15 savaş uçakları ve MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları ile 16 Mart'ta Suriye'nin Halep iline bağlı Cina köyündeki yönelik hava saldırısına dair soruşturmasını tamamladığını duyurdu.



CENTCOM, soruşturmada, vurulan binanın bir cami ile ilişkili olması konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığını, bunun El Kaide'ye yönelik yapılmış 'meşru' bir saldırı olduğunu ve saldırıda sadece 1 sivilin yaralanmış ya da hayatını kaybetmiş olabileceğini tespit ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) telefonla bağlanan CENTCOM Harekât Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Paul Bontrager, saldırıda binaya 10 adet bomba atıldığını ayrıca binadan kaçan hedeflere 2 adet füze fırlatıldığını söyleyerek vurulan inşaat halindeki medresede El Kaide örgütünün toplantısına katılan yaklaşık 20 kadar kişinin öldürüldüğünü sandıklarını belirtti.

Rusya'dan çağrı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sivil kayıplarda yaşanan artış nedeniyle ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona gelecekteki hava saldırılarını dikkatli bir şekilde planlama çağrısı yaptı. Zaharova, "ABD öncülüğündeki koalisyonun liderliğini, Suriye'deki cihatçıların mevzilerine koalisyon ülkeleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında daha fazla sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi. DIŞ HABERLER