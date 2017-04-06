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ABD için Kuzey Kore bahane

ABD, Uzakdoğu’yu Kuzey Kore bahanesiyle kontrol etmeye çalışır. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Florida'da yapmakta olduğu kritik görüşme öncesi Abe ile telefonda görüştü

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ABD için Kuzey Kore bahane
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ınKuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi. Açıklamada "Trump, ABD'nin tam kapsamlı askeri imkânlarla kendisini ve müttefiklerini savunma ve saldırıları önleme yeteneğini güçlendirmeyi sürdüreceğini net bir şekilde ifade etti" dendi. Açıklamada ayrıca "Başkan Trump, ABD'nin Kuzey Kore'nin teşkil etmekte olduğu tehditler karşısında müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin yanında olduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı. Trump daha önce Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesi sonrası Financial Times'a verdiği mülakatta "Çin, Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceğiz" demişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Güney Kore ziyaretinde tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtse de, uzmanlar ABD'nin 'önleyici saldırı' seçeneğini kullanmak yerine  Trump'ın Şi ile görüşmesinde, Pekin'i Kuzey Kore'ye daha fazla baskı yapması için ikna etmeye çalışacağı yorumunu yapmıştı. DIŞ HABERLER

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