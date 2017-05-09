ABD ile Kuzey Kore, Oslo’da görüşecek ABD, Çin üzerinden Kuzey Kore ile olan diyaloğunu şimdi aracısız sağlıyor. ABD ile Kuzey Kore'den yetkililer, son haftalarda Kore Yarımadası konusunda gerginleşen ilişkileri görüşmek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geliyorlar

09 Mayıs 2017 Salı 16:11 Bu haber kez okundu.