ABD ile Kuzey Kore, Oslo’da görüşecek

Yonhap Haber Ajansı'na göre, Kuzey Koreli yetkililer, Norveç'teki ABD'li uzmanlarla gayrıresmi görüşmelere başlıyor. Pazartesi günü başlatılan görüşmelerde Kuzey Koreli heyetin liderliğinde, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Kuzey Amerika Büro Şefi Choe Son-hui görev alırken, ABD'li heyetin başında ise Washington merkezli düşünce kuruluşu New America'nın yöneticisi Suzanne DiMaggio bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Doğru koşullar altında Kim Jong-un'la bir araya gelmekten onur duyarım" açıklamasından hemen sonra ortaya çıkan bu gelişme, geçen Ağustos ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan benzer toplantının ardından yapılan ilk görüşme olacak. Norveç televizyon kanalı NRK'nin haberine göre, Norveç hükümetinin ikili görüşmenin gerçekleştirilmesinde baş rolü bulunmuyor. Kuzey Kore'nin önemli müttefiklerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti hükümet sözcüsü de ABD ile Kuzey Kore arasında Oslo'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi doğrulamasına karşın görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi vermedi.
Japonya televizyon kanalı Asahi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatların Kuzey Koreli diplomatlarla bir araya gelmesinin amaçlandığını duyurdu. ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesinin ardından iki tarafın sert açıklamalarıyla birlikte gerginleşmiş, geçen hafta da Papa Francis de ABD ile Kuzey Kore'nin sorunlarını görüşmek üzere üçüncü bir ülkede biraraya gelmelerini önermişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Doğru koşullar altında Kim Jong-un'la bir araya gelmekten onur duyarım" açıklamasından hemen sonra ortaya çıkan bu gelişme, geçen Ağustos ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan benzer toplantının ardından yapılan ilk görüşme olacak. Norveç televizyon kanalı NRK'nin haberine göre, Norveç hükümetinin ikili görüşmenin gerçekleştirilmesinde baş rolü bulunmuyor. Kuzey Kore'nin önemli müttefiklerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti hükümet sözcüsü de ABD ile Kuzey Kore arasında Oslo'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi doğrulamasına karşın görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi vermedi.
Japonya televizyon kanalı Asahi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatların Kuzey Koreli diplomatlarla bir araya gelmesinin amaçlandığını duyurdu. ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesinin ardından iki tarafın sert açıklamalarıyla birlikte gerginleşmiş, geçen hafta da Papa Francis de ABD ile Kuzey Kore'nin sorunlarını görüşmek üzere üçüncü bir ülkede biraraya gelmelerini önermişti.