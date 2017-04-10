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ABD İncirlik’i taşıyor mu?

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen Debka'nın haberine göre, ABD İncirlik Üssü'nden çekilmek için çalışmalarına hız verdi.

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ABD İncirlik’i taşıyor mu?
ABD mühendislik ekipleri, diğer dördünün tamamlanmasının ardından Kuzey Suriye'de büyük bir hava üssü inşa etmek için günün her saatinde çalışıyor. Ekipler Suriye-Irak sınırında konuşlanmış durumda” iddialarının yer aldığı haberde "Trump yönetimi ABD Hava Kuvvetleri birimlerinin 2002'den bu yana aktif olan İncirlik Hava Üssü'nden çıkarılması için başlatılan büyük projenin hazırlıklarına tam gaz devam etti” ifadeleri kullanılıyor.

Üslerden birisinin Rimeylan bölgesindeki Hajar Havaalanı olacağı, ikisinin Kamışlı’daki 2 pist olduğu, dördüncüsünün ise Kobani’ye kurulduğu belirtiliyor. Beşinci üssün ise, IŞİD'in elinden Mart ayı sonlarında kurtarılan Tabka Hava Üssü olacağı söyleniyor.

Tüm üslerin yapımı tamamlandığında, ABD’nin Suriye operasyonlarında kullandığı hava gücünü iki katına çıkarma kapasitesi olacağı vurgulanıyor. NATO misyonu kapsamında İncirlik Üssü’nü kullanmayı sürdüren Almanya’nın da, uçaklarını konuşlandırmak için Güney Kıbrıs ve Ürdün’deki üs seçeneklerini değerlendirdiği iddia ediliyor.

Haberde "İş tamamlandığı zaman, yükselen hava üssü kompleksi Amerika'nın Suriye'deki savaş uçağı ve helikopter mevcudiyetini aynı Rusya'nın yapmakta olduğu gibi ikiye katlayacak" ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ

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