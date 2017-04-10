ABD İncirlik’i taşıyor mu?

iddialarının yer aldığı haberdeifadeleri kullanılıyor.

Üslerden birisinin Rimeylan bölgesindeki Hajar Havaalanı olacağı, ikisinin Kamışlı’daki 2 pist olduğu, dördüncüsünün ise Kobani’ye kurulduğu belirtiliyor. Beşinci üssün ise, IŞİD'in elinden Mart ayı sonlarında kurtarılan Tabka Hava Üssü olacağı söyleniyor.

Tüm üslerin yapımı tamamlandığında, ABD’nin Suriye operasyonlarında kullandığı hava gücünü iki katına çıkarma kapasitesi olacağı vurgulanıyor. NATO misyonu kapsamında İncirlik Üssü’nü kullanmayı sürdüren Almanya’nın da, uçaklarını konuşlandırmak için Güney Kıbrıs ve Ürdün’deki üs seçeneklerini değerlendirdiği iddia ediliyor.

Haberde "İş tamamlandığı zaman, yükselen hava üssü kompleksi Amerika'nın Suriye'deki savaş uçağı ve helikopter mevcudiyetini aynı Rusya'nın yapmakta olduğu gibi ikiye katlayacak" ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ