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ABD, IŞİD diye sivil öldürüyor

ABD'nin IŞİD'e karşı savaştığı hep şüpheli ve tartışmalı bir durum olmuştur

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ABD, IŞİD diye sivil öldürüyor
Pentagon'dan yapılan açıklamada IŞİD'e yönelik Irak ve Suriye'de başlattıkları hava saldırılarında şu ana kadar 352 sivilin öldürüldüğü doğrulandı. Sivil ölümü rapor edilen 42 olayın hala soruşturulduğu belirtilen açıklamada, 2016 Kasım'ından 9 Mart'a kadar olan saldırılarda çoğu Musul ve çevresinde olmak üzere 45 sivilin koalisyonun yaptığı hava saldırılarında öldüğü açıklandı.

Son raporda 17 Mart'ta koalisyonun Musul'da IŞİD'e yönelik yaptığı hava saldırısı hakkında devam eden soruşturmanın sonuçları yer almadı. Yerel kaynaklar ABD'nin bu saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü öne sürüyor. ABD geçen ay sivil ölümlerinin gerçekleştiği iddia edilen bölgede saldırı yapıldığını doğrulamış ancak sivil ölümlerini doğrulamamıştı. Koalisyon bu soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarihi de kamuoyuyla paylaşmadı.

Pentagon yetkilileri raporda 2014'ten beri 352 sivilin öldüğünü doğrulasa da savaş karşıtı aktivistler ve gelişmeleri gözlemleyen kurumlar bu rakamın çok daha fazla olduğunu belirtiyor. DIŞ HABERLER

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