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ABD kanalları Trump’ın reklamını yayınlamadı

ABD’nin CNN, NBC, CBS, ABC gibi önde gelen bazı televizyon kanalları, Donald Trump’ın görevdeki ilk 100 günündeki 'başarılarını' anlatan reklamları yayınlamayı, "Yalan haber değiliz" diyerek reddetti

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ABD kanalları Trump’ın reklamını yayınlamadı
ABD'de CNN, NBC, CBS, ABC ve bazı televizyon kanalları, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde 'başarılarını' anlatan reklamları yayınlamayı reddetti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre reklam, ünlü televizyon habercilerini, yüzlerinde 'yalan haber' yazısıyla birlikte gösteriyor. Reklamın doğruları yansıtmadığını söyleyen kanallar ise grafik kaldırılırsa, yayınlayabileceklerini açıkladı. CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "Ana akım medya, yalan haber değildir. Demek ki bu reklam yalan" ifadeleri yer aldı.
Başkan Trump'ın gelini ve kampanya danışmanı Lara Trump ise karara tepki gösterdi. Lara Trump, "Kendi yanlı yayınlarına uymayan bir reklamla karşılaşınca CNN, ABC, CBS ve NBC bizi engelleme yolunu seçti. Bu özgürlüğe önem veren her vatandaşın endişe etmesi gereken, beklenmeyen bir sansürdür. Ana akım medya sadece kendi işine geldiğinde basın özgürlüğünden yana olduğunu göstermiştir" dedi. DIŞ HABERLER



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ABD Kanalları Trump’ın Reklamını Yayınlamadı
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