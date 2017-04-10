ABD Kuzey Kore'yi de vurmaya hazırlanıyor

Bakan Hong basına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kuzey Kore'nin nükleer girişimlerini engellemek üzere düzenleyeceği olası askeri saldırılarına ulusal güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle olumlu bakmadıklarını ifade etti.

Hong'un bu açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kuzey Kore konusunda "her türlü seçeneğin masada olduğuna" dair yaptığı yorumların ardından geldiği belirtildi. Seul yönetiminin Washington'ın olası askeri saldırılarını ulusal güvenlik kaygıları dışında değerlendiremeyeceğini vurgulayan Hong, "Olası önleyici saldırılar, Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehdidi engellemeyi amaçlıyor olabilir. Fakat bizim bu konuda önceliğimiz halkımızın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey'i nükleer ihtiraslarından vazgeçmeye ikna etmek için iki Kore arasında diyaloğa dayalı bir stratejinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Hong, "Şu anda tarihi bir dönemeçteyiz. Ya Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması iddiasını kabulleneceğiz ya da onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçireceğiz." diye konuştu.

Pasifik'te hareketlilik

Öte yandan hafta sonu ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Harry B. Harris Jr, Avustralya'ya doğru hareket etmekte olan Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubunun seyahatlerini iptal edip teyakkuz ve varlık göstermek üzere tedbir olarak Batı Pasifik’e yönelmesi emrini vermişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert McMaster, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore sularına gönderdiği Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'na, ABD ve müttefiklerini korumak için 'olası her seçeneğe hazırlıklı olmaları' emri verdiğini söyledi.