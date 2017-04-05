ABD'li komutanın Rusya endişesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday gösterdiği Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ABD’nin hava unsurları ve karşı karşıya kaldığı tehditlere ilişkin soruları cevapladı.

Hyten, Rusya’nın 2006 yılından beri saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve ABD’nin Moskova’nın tüm askeri çalışmalarını yakından takip etmesi gerektiğini savundu.

Rusya'nın elindeki füzelere karşı ABD'nin Avrupalı müttefiklerini koruyacak hiçbir savunması olmadığına işaret eden Hyten, Rusya’nın artan askeri yatırımlarına karşı tüm ABD kuvvetlerinin modernize edilmesi gerektiğini savundu.

Hyten, 2010 strateji belgesinde Rusya’nın düşman olarak görülmemesini eleştirerek şu ifadelere yer verdi: “Ulusunuzu yok edecek bir tehdite sahip olan herkes -ki bunlar arasında Rusya ve Çin de var- düşman olarak görülmeli. Onları düşman olarak görmemek ülkenizi riske sokacağınız kararlar almanıza yol açtığını düşünüyorum.”

AA