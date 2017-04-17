ABD'liler Trump kafasında

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ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin araştırması, ABD'lilerin yüzde 58’inin ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin Şayrat Hava Üssü’nü vurma kararını desteklediğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 36’sı Trump’ın saldırı kararına karşı çıkarken, yüzde 6’lık bir kısım ise bu konuda kararsız kaldığını belirtti. ?Aynı zamanda araştırmaya dahil olan ABD'lilerin yüzde 61’i Trump’ın Suriye’deki krizin çözümüne yönelik net bir planı olmadığını düşündüğünü açıkladı, yüzde 32’si ise karşı görüşte olduğunu bildirdi. Olası bir çatışmada zarar görecek Suriyelilerin durumu ne olacak sorusunu yanıtlayan Amerikalılara değinilen araştırmada, “Amerikalıların yüzde 47’si ABD’nin Suriyelileri kabul etmesi gerektiğini, yüzde 48’i ise aksi görüşe sahip olduğunu bildirdi, yüzde 5’i ise kararsız” dendi. ABD Temsilciler Meclisi’nin bir başka üyesi Seth Moulton, Twitter hesabından “Evet, ABD başkanı, Suriyeli halka 50 Tomahawk atacak kadar önem veriyor, fakat Esad’ın mağdurlarına barınma ve hürriyet sağlayacak kadar önem vermiyor” ifadelerini paylaştı. ABD’nin Suriye’ye saldırıları ile ilgili farklı fikirler, ABD Kongresini de böldü. Trump’a açıkça karşı çıkan birçok kongre üyesi, Suriye’ye saldırı kararını destekledi. ?Eskiden beri Trump’a karşı çıkan senatörler John McCain ve Lindsey Graham da, “Önceki yönetimin aksine başkan Trump, kritik zamanda kararlı duruş sergiledi ve etkin tedbir aldı. Bu nedenle Amerikan halkının desteğini hak ediyor” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Kuzey Kore'ye sabrı bitmiş!

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti. Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi. Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı füze atışını "provokasyon" olarak niteleyen Pence, "ABD ve müttefikleri, Güney Kore'yi korumak ve bölgede istikrarı sağlamak için hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır." diye konuştu. AA