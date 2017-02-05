ABD mahkemesi Trump’a ‘dur’ dedi

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San Francisco’daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi, ABD Adalet Bakanlığınca yapılan, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karara ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.



ABD medyasında yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın 7 ülkeye uygulanan vize yasağıyla ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurmuştu.



Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti. Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.



Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti. Kararnameyle ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı. Trump’ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Havayolu şirketleri ‘taşıma’ kararı aldı

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi’nin iptal edilmesinin ardından söz konusu ülkelerin vatandaşlarını yeniden taşıma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates’ten yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi’nin kendilerine yasak kapsamındaki 7 ülke vatandaşlarının ve bütün sığınmacıların ABD’ye yolculuk yapabileceğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, Emirates’in yeniden ABD için geçerli pasaportu bulunan bütün yolcuları taşıyacağı kaydedildi.



Başkent Abu Dabi’deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways’ten yapılan yazılı açıklamada da Trump’ın vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatı verdiği 7 ülke vatandaşlarının yeniden Etihad ile yolculuk yapabileceği aktarıldı.