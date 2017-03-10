ABD, PYD’yi yine donattı!

ABD, IŞİD ile mücadele kapsamında Demokratik Suriye Güçlerine (DSG) ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Kobani'nin güneyine dün akşam bırakılan silahlar ile zırhlı araçların, DSG güçleri tarafından yürütülen Rakka operasyonunda kullanacağı söylendi.

YPG’li bir yetkili şunları söyledi: ABD, IŞİD ile mücadele kapsamında önceki gün zırhlı araçlar ile top bataryaları ve ağır silahlar gönderdi.

Kuzey Irak karayoluyla, Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Kobani'nin güneyine (Rakka'nın kuzeyine) getirildi. Top bataryaları ile zırhlı araç ve ağır silahlar 43 tırla getirildi.

Bu silahlar ve zırhlı araçlar, yürütülmekte olan Rakka operasyonunda kullanılacak. Zırhlı araçlar daha önce bize gönderilmişti ama yetmiyor. Rakka'yı kuşatmak üzereyiz. Kentin içine zırhlı araçlarla girmeliyiz, çünkü keskin nişancılar ve IŞİD'in kurmuş olduğu mayınlı bombalı tuzaklara karşı zırhlı araçlarla korunmamız gerekiyor.

ABD'nin yakında kendilerine destek olmak için bir grup asker daha göndereceğini aktaran yetkili, " ABD, Rakka operasyonunda ağır silahların kullanması için bir grup asker daha gönderecek. Bu gönderilecek askerler daha önce Irak, Afganistan ve başka yerlerde görev almış askerlerden oluşuyor” dedi.

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