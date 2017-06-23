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‘ABD, Rusya’yla çatışmadan kaçınmalı’

The National Interest, ABD’nin Suriye’deki adımlarını gerçekçi bir biçimde ölçüp biçmesi ve Suriye semalarında Rusya’yla sonucu tahmin edilemez çatışmaya girmemesi gerektiğini belirtti

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‘ABD, Rusya’yla çatışmadan kaçınmalı’
Nikolas K. Gvosdev imzalı yazıda, “ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonu birkaç gün önce Rakka'da Suriye ordusuna ait uçağı düşürdü. Bunun şimdi, Rus silahlı kuvvetleri Suriye'ye geldikten 6 ay sonra yaşanması mucize sayılabilir. Ama şanslı olma durumu bitti” dendi.

Uçağın düşürülmesine Kremlin'in öfkeli ama dikkatli tepki verdiği ifade edilirken şimdi Moskova'nın Suriye hükümetinin izni olmadan bu ülkenin hava sahasına giren tüm uçaklara potansiyel düşman gözüyle bakacağı tahminine yer verildi. Gvosdev, “Ama önemli olan şu ki, Suriye'deki Rus askerler hiçbir eylemde bulunmadı” diye yazdı. TDIŞ HABERLER

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