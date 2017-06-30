ABD saldırmaya bahane arıyor

Bujinskiy, “Amerikalılar, bir kez daha kendi kararlılığını ve savaş gücünü göstermek için bahane arıyor. Hiçbir ihtimal dışlanmamalı. Mevcut konfigürasyonda, Amerikalılardan her şey beklenebilir, beklendik ve beklenmedik her şey yaparlar” dedi. Daha önce Beyaz Saray, Suriye hükümetinin bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürmüş ve bunun gerçekleşmesi durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunun ‘büyük bir bedel ödeyeceği' ifadelerine yer vermişti. Şam ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.



Öte yandan ABD’nin, Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdiği iddia edilmişti. Rus senatör Aleksey Puşkov da, Suriye’de rejim değişikliği konusunda El Kaide’nin Washington’ın müttefiki olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da Suriye’de olası bir kimyasal silahlı provokasyonu tartışmayı bu yüzden reddettiğini söyledi. DIŞ HABERLER