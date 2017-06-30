Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD saldırmaya bahane arıyor

Eski Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Korgeneral Yevgeniy Bujinskiy, ABD’nin Suriye’yi vurmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin Washington’un kararlılığını ve saldırı gücünü göstermek için bahane aradığının delili olduğunu belirtti

Bu haber kez okundu.

ABD saldırmaya bahane arıyor
Bujinskiy, “Amerikalılar, bir kez daha kendi kararlılığını ve savaş gücünü göstermek için bahane arıyor. Hiçbir ihtimal dışlanmamalı. Mevcut konfigürasyonda, Amerikalılardan her şey beklenebilir, beklendik ve beklenmedik her şey yaparlar” dedi. Daha önce Beyaz Saray, Suriye hükümetinin bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürmüş ve bunun gerçekleşmesi durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunun ‘büyük bir bedel ödeyeceği' ifadelerine yer vermişti. Şam ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan ABD’nin, Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdiği iddia edilmişti. Rus senatör Aleksey Puşkov da, Suriye’de rejim değişikliği konusunda El Kaide’nin Washington’ın müttefiki olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da Suriye’de olası bir kimyasal silahlı provokasyonu tartışmayı bu yüzden reddettiğini söyledi. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ABD Saldırmaya Bahane Arıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100