ABD silahları endişe yaratıyor

ÖSO komutanı Albay Abdulrezzak Ahmed Freyci, yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah verdiğine dair haberlerin, endişelerini daha da arttırdığını söyledi. Freyci, IŞİD'le savaş bittikten sonra "bu silahların, kendilerine yöneltileceğini" söyledi. Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian geçen mart ayında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin Suriyeli Kürtlere göndereceği ağır silahların geri alınmayacağını ancak nerede ve nasıl kullanılacaklarının "dikkatle izleneceğini" belirtmişti.



Dorrian "her bir silahın" kayıt altına alınacağını ve sadece IŞİD'e karşı kullanılacaklarına dair güvencenin de ABD tarafından verileceğini söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı'nın hesaplarının denetlendiği 2016 yılı raporunu inceleyen Uluslararası Af Örgütü'nün bu ay içinde yayımladığı rapordan alıntı yapılan analizde, IŞİD'le mücadele için Iraklı güçlere verilen 1 milyar dolarlık silahın kayıp olduğu belirtildi.



Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, AP'ye yaptığı açıklamada, raporda tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve artık verilen her teçhizat için Iraklı komutanlardan imza aldıklarını söyledi. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yazan Patrick Wilcken, Suriye'ye gönderilecek silahların “sızmasının ve güzergâh değiştirmesinin önüne geçilmesinin hemen hemen imkânsız olduğunu” ifade etti. DIŞ HABERLER