Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD sularında casus gemi iddiası

ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında Rus casus gemisinin görüldüğünü iddia edildi

Bu haber kez okundu.

ABD sularında casus gemi iddiası
Fox News, Georgia eyaletindeki Kings Bay'de bulunan ABD Donanması'na ait bir denizaltı üssünün 37 kilometre kadar açığında Rus Viktor Leonov gemisinin görüldüğünü öne sürdü. ‘Casus' olarak nitelenen Viktor Leonov gemisinin ABD sularına yaklaşmadan önce yakıt ikmali için kısa bir süre Küba'da demirlediği belirtildi. Viktor Leonov gemisinin ABD yetkililerince ilk olarak 14 Şubat'ta Amerikan sularında tespit edildiği iddia edilmişti. Ardından, ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak, Rus istihbarat gemisinin aktivitelerini gözlemlediklerini, geminin ABD sularına yakın uluslararası alanda bulunduğunu ve herhangi bir ihlal görülmediğini bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, geminin ABD suları yakınlarında tespit edilmiş olduğu iddialarının Moskova ile ilişkileri geliştirme girişimlerini etkilemeyeceğini açıklamıştı. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ABD Sularında Casus Gemi Iddiası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100