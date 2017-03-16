ABD sularında casus gemi iddiası

Fox News, Georgia eyaletindeki Kings Bay'de bulunan ABD Donanması'na ait bir denizaltı üssünün 37 kilometre kadar açığında Rus Viktor Leonov gemisinin görüldüğünü öne sürdü. ‘Casus' olarak nitelenen Viktor Leonov gemisinin ABD sularına yaklaşmadan önce yakıt ikmali için kısa bir süre Küba'da demirlediği belirtildi. Viktor Leonov gemisinin ABD yetkililerince ilk olarak 14 Şubat'ta Amerikan sularında tespit edildiği iddia edilmişti. Ardından, ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak, Rus istihbarat gemisinin aktivitelerini gözlemlediklerini, geminin ABD sularına yakın uluslararası alanda bulunduğunu ve herhangi bir ihlal görülmediğini bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, geminin ABD suları yakınlarında tespit edilmiş olduğu iddialarının Moskova ile ilişkileri geliştirme girişimlerini etkilemeyeceğini açıklamıştı. DIŞ HABERLER