ABD, Suriye'de kalıcı

Suriye'nin Rakka kentinde YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri DSG Sözcüsü Talal Silo, ABD ordusunun IŞİD yenildikten sonra Suriye'nin kuzeyinde on yıllarca kalacağını ve Kürtlerin ağırlıkta olduğu bölgeyle uzun dönemli ilişki kuracağını söyledi. Silo, yaptığı açıklamada, Suriye'de kalmanın ABD'nin 'stratejik çıkarlarına' olduğunu söyledi.

Silo, “Gelecek onlarca yılı kapsayan stratejik politikaları var. (Suriye'nin) kuzey bölgesi yönetimi ile… ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar olacak” dedi.

Dillon, "IŞİD Rakka'da yenilse bile daha çok savaş gerekecek" dedi.

Dillon IŞİD'in elindeki Deyr ez-Zor vilayetine atıfta bulunarak Fırat vadisi boyunca militanların güçlü olduğu pek çok nokta bulunduğunu belirtti. Silo, “Amerikalıların IŞİD'den sonra da burada stratejik çıkarları olacak… (Yakın dönemde) askeri bir havalimanı için yer bulunması ihtimaline atıfta bulunmaya başladılar. Bunlar daha başlangıç aşaması, terk etmek için destek vermezler. Amerika bunca desteği bedava vermez” dedi.

Silo, Suriye'nin kuzeyinin ABD'li güçler için bölgede yeni bir üs olabileceğini ifade ederek, İncirlik'e atıfta bulundu, "Belki Türkiye'deki üsse alternatif olabilir" dedi.

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