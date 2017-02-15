ABD Suriye'de uranyum kullanmış

Konuyla ilgili konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcülerinden Binbaşı Josh Jacquez, 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında IŞİD'e ait yakıt tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren Zırh Delici Yangın Mermisi'nin kullanıldığını söyledi.

Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden Binbaşı Jacquez "16 Kasım 2015'te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti" dedi.

Sözcü 22 Kasım tarihinde ise yine dört adet A-10 uçağının 3 bin 775 adet uranyum içerikli mermi, bomba ve füze kullanarak 293 IŞİD aracını yok ettiği bilgisini paylaştı. ABD'nin 2003'te Irak'ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandığı belirtilirken söz konusu mermilerin, ABD uçaklarının IŞİD petrol tankerlerini hedef alırken tankerleri delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi.