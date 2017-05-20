ABD, Suriye petrolünün peşinde

ABD'nin Suriye'de hükümet yanlısı güçlere yönelik saldırısını değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, "ABD ve koalisyonun hükümet yanlısı güçleri vurması, ABD'nin (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad taraftarlarının, petrol yataklarıyla zengin olan Deyr ez-Zor'a yaklaşmasından duyduğu endişeyle ilgili olabilir.
Batı bu petrol yataklarını kontrol altına almak istiyor" diye konuştu. Deyr ez-Zor'da Suriyeli Kürtler ve ABD'nin desteklediği muhalif güçler tarafından kontrol edilen bölgelerin olduğunu hatırlatan Morozov, "Neden, kendi topraklarında ilerleyen hükümet ordusu saldırıya uğramalı?
Belli ki ABD, Irak'takine benzer bir strateji izliyor. Bu sadece uluslararası hukukun değil tüm dünya düzeninin bozulması demek. ABD kendi ulusal çıkarlarını savunarak dünyayı bastırmaya devam ediyor" yorumunda bulundu. DIŞ HABERLER
Batı bu petrol yataklarını kontrol altına almak istiyor" diye konuştu. Deyr ez-Zor'da Suriyeli Kürtler ve ABD'nin desteklediği muhalif güçler tarafından kontrol edilen bölgelerin olduğunu hatırlatan Morozov, "Neden, kendi topraklarında ilerleyen hükümet ordusu saldırıya uğramalı?
Belli ki ABD, Irak'takine benzer bir strateji izliyor. Bu sadece uluslararası hukukun değil tüm dünya düzeninin bozulması demek. ABD kendi ulusal çıkarlarını savunarak dünyayı bastırmaya devam ediyor" yorumunda bulundu. DIŞ HABERLER