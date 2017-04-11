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ABD Suriye'ye İsrail için saldırmış!

ABD'nin Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırıyı değerlendiren Suriyeli bir subay, saldırının İsrail'ın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğini fakat hedeflerin yüksek isabetle vurulamadığını belirtti

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ABD Suriye'ye İsrail için saldırmış!

ABD’nin saldırısına maruz kalan Şayrat hava üssünün önümüzdeki günlerde operasyonlar için kullanıma hazır hale geleceğini söyleyen Suriyeli bir subay, saldırının nedeni olarak 3 hafta önce bu üsten düzenlenen İsrail uçaklarına yönelik saldırıya işaret etti.

Suriyeli subay, “ABD’nin üssü vurmasının nedeninin, İdlib’deki kimyasal saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen uçakların oradan havalanması olmadığını herkes biliyor. Saldırının nedenlerinden biri, 3 hafta önce İsrail uçaklarına düzenlenen ve bir İsrail uçağının vurulduğu saldırının bu üsten düzenlenmesidir” dedi.

Teröristlere ait hedeflerin vurulması için Şayrat’tan savaş uçaklarının çok kısa süre sonra yeniden havalanacağını belirten subay, ABD füzelerinin hedefleri yüksek isabetle vuramadığının altını çizdi.

Öte yandan askeri yetkili, Şayrat üssüne düzenlenen saldırının Suriye halkının terörle mücadele alanındaki kararlılığını pekiştirdiğini de vurguladı.  Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, uzmanlarının, ABD’nin vurduğu Şayrat üssünü ziyaret etmediğini belirtti.

Dujarric, dünkü basın toplantısında, BM uzmanlarının, ABD’nin saldırısından sonra Şayrat’ı ziyaret edip etmediği sorusuna, “Söz konusu askeri tesiste BM personeli yok” yanıtını verdi.

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