ABD terörle mücadele etmiyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Medvedev, "ABD'nin (Şayrat hava üssü) saldırısı da dahil olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin hiçbiri, çözüme katkı sunmuyor. İdlib'de ne yaşandı? Bunun, ABD yönetimine fayda sağlayan büyük ve çok iyi planlanmış bir provokasyon olduğu son derece açık. O bölgede ne bulunduğu, kimyasal silah deposu mu bulunduğu yoksa her şeyin uydurma mı olduğu yetkili bir komisyon tarafından açığa kavuşturulmalı. Bizim görevimiz de, bu komisyonun soruşturmayı yürütmesini sağlamaktır" dedi. ABD'nin Şayrat üssüne düzenlediği saldırının IŞİD militanlarının elini güçlendirdiğine dikkat çeken Medvedev, Washington'un terörle değil, Suriye hükümetiyle mücadele ettiğinin altını çizdi. Şayrat üssü saldırısının BM kararı olmadan ve uluslararası hukuk ihlal edilerek düzenlendiğine değinen Rusya Başbakanı, şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra neler olacağını bilmiyoruz. Ancak bu saldırganlık eyleminden kimin kazançlı çıktığını çok iyi biliyorum. Kim mi kazançlı çıktı? IŞİD. Zira bu kararlarla IŞİD militanlarının ‘ellerindeki bağlar çözüldü'."' Medvedev, "ABD yönetiminin Suriye'deki ilk icraatı, Suriye ordusunu vurmak oldu. Yani terörle değil, Suriye hükümetiyle mücadele ediyorlar. ABD'liler beğensin veya beğenmesin, Şam'da meşru bir siyasi iktidar var. Bu nedenle yapılan her şeyi değerlendireceğiz” diye ekledi.

Bir suçlamada HRW’den

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, ABD'yi Suriye'de Mart ayında düzenlenen ve bir caminin vurulmasıyla sonuçlanan hava saldırılarında “ağır hatalar” yapmakla suçladı. HRW, yayınlanan raporunda sivillerin korunması için yeterli önleyici tedbir alınmadığı belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Ole Solvang ‘ABD'nin yaptığı hatanın bedelini onlarca sivilin canıyla ödediğini' söyledi. ABD Savunma Bakanlığı hava saldırısıyla ilgili açıklamasında, El Kaide'nin üst düzey mensuplarının bulunduğu binanın bombalandığını ancak bitişikteki binanın cami olarak kullanıldığını bilmediklerini belirtilmişti. İnsan hakkı savunucularının görgü tanıklarından aldıkları bilgilere göre bombalanan binada El Kaide mensuplarının da olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını öne sürüyor. DIŞ HAABERLER