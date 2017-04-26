ABD THAAD yerleştirdi Güney Kore’yi karıştırdı

Güney Kore'nin orta kesimlerinde yer alan Seongju kentindeki bir golf sahasına kurulan THAAD füzesavar savunma sistemi, bölgedeki halkın büyük tepkisini çekti. THAAD füzesavar sistemlerinin taşındığı 6 dev aracın etrafında gösteriler düzenleyen yaklaşık 200 kişilik bölge halkı, Güney Kore polisinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. 8 bin kişinin yaşadığı bölgede polis, göstericileri dağıtabilmek için takviye ekiplerin desteğini aldı. Seongju'da yaşayan Güney Koreliler, kente yerleştirilecek THAAD sisteminin kendilerini Kuzey Kore'ye açık hedef haline getireceği endişesiyle füzesavar yerleştirilmesine karşı çıkıyor.



Öte yandan yerel aktivistler, sistemin bölgeye sağlık ve çevresel sorunlar getireceği uyarısında bulunuyor. Polis, Güney Kore'ye mart ayında ulaştırılan füze atar araçlar, radarlar, füzesavar silahlar ve savaş kontrol istasyonu gibi ABD askeri ekipmanlarını golf sahası üzerinde belirlenen alana ulaşmasında eşlik etti. Güney Kore askeri yetkilileri, planlanan sürecin işlemesi durumunda THAAD ünitesinin bu yılın sonunda işlevsel hale geleceğini açıkladı. Güney Korelilerin tepkisi dışında, THAAD sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda bazı hukuki engellerin de mevcut olduğu biliniyor.

Çin’den THAAD uyarısı geldi

Çin Dışişleri Bakanlığınca, ABD ve Güney Kore'ye, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemini "Geri çekin" çağrısında bulunuldu. ABD Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini gönderdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore’de THAAD sisteminin bazı parçalarının kurulumuna tepki gösterdi.



Seul ve Washington yönetimlerine, konuyla ilgili endişelerini ilettiklerini belirten Gıng, THAAD’ın Güney Kore’de kurulumunun, bölgedeki tansiyonu yükselteceğini ve stratejik dengeye zarar vereceğini ileri sürdü. ABD ve Güney Kore'ye, konuşlandırılan THAAD sistemini geri çekme çağrısı yapan Gıng, konuşlandırmanın, Kore Yarımadası sorununun çözülmesi ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun müzakere ve diyalog yoluyla ele alınması ilkesine ters düştüğünü söyledi. DIŞ HABERLER