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ABD, Türkiye'ye nota hazırlığında

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. dönem toplantılarına katılmak için 19 Eylül’de New York’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden korumalara ‘diplomatik nota’ verilmesini istedi

10 Eylül 2017 Pazar 19:22
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ABD, Türkiye'ye nota hazırlığında

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ed Royce ve New York Temsilciler Meclisi Üyesi Elliot Engel, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yazdıkları mektupta, New York'a gidecek olan Erdoğan'ın korumalarının yeni bir şiddet olayına karışmamaları için gerekli diplomatik adımların atılmasını istedi.

Mektupta, 16 Mayıs'ta Washington'da Erdoğan'ın korumalarının protestoculara saldırıda bulundukları, 2011 yılında Erdoğan'ın korumalarının Birleşmiş Milletler binasında güvenlik personeli ile kavga ettikleri, 2016 yılında da Washington'da Erdoğan'ın korumalarının Brookings Enstitüsü'ndeki gazetecilere saldırdıkları ifade edildi. Mektubun devamında da, "Barışçıl protestoculara saldırıyla suçlanan korumaların, resmi delegasyonun bir parçası olarak ABD'ye giriş vizelerinin kaldırılacağına dair güvencelerinizi istiyoruz. Korumalar da içinde olmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden yabancı yetkililer, ABD yasalarına uymak zorundadır" denildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, bu çerçevede Türk delegasyonunun New York ziyareti öncesi, Kongre'nin beklentilerini Türkiye'ye ‘diplomatik notayla' açıkça iletmesi istendi. Mektupta, bu uyarının Dışişleri Bakanı Tillerson veya Ankara Büyükelçisi John Bass aracılığıyla Türkiye'ye de en üst düzeyde iletilebileceği belirtildi. Mektup'ta, Tillerson'a Washington'daki yerel makamlar tarafından Mayıs ayında meydana gelen olayda cezai soruşturma ile olan işbirliğinden dolayı teşekkür edildi. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeye Nota Hazırlığında
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