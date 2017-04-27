ABD ve Güney Kore'den gövde gösterisi

Güney Kore ile Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin 30 km güneyindeki Seungjin Atış Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen talime, 2 binden fazla Güney Kore ve ABD askeri katıldı. ABD ve Güney Kore orduları, Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükseldiği bir dönemde, ortak askeri tatbikat çerçevesinde birlikte atış talimi gerçekleştirdi.



Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ile Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin 30 km güneyindeki Seungjin Atış Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen talime, 2 binden fazla Güney Kore ve ABD askeri katıldı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, 45 dakika süren talime 100 topçu silahı, 90 zırhlı araç, 50 hava aracının katıldığını duyurdu.



Öte yandan Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmekte istekli olması halinde Pyongyang yönetimiyle silahsızlanma konusunda diyaloğa açık olduğunu bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cho June-hyuck, "Güney Kore'nin ve ABD'nin diyalog yönündeki tutumu istikrarlı. Kuzey Kore, samimiyetle, nükleer silahlardan arınma yoluna giderse diyalog kapısı açık." dedi. Cho, bu yüzden, Kuzey Kore'ye tek seçeneğinin nükleer silahlardan arınmak olduğunu bir an önce anlaması çağrısında bulunduklarını bildirdi. DIŞ HABERLER

