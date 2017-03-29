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ABD yeni maceralar peşinde

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Amerika’nın Ortadoğu ile ilgili çok tehlikeli senaryolar peşinde olduğunu söyledi

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ABD yeni maceralar peşinde
Rus uzman şu ifadeleri kullandı: “Amerika bariz şekilde Kürtlerle flört ediyor. Bu tabii ki Ankara’yı çileden çıkarıyor. Amerika’nın bu tavrı Türkiye’yi rahatsız ediyor. Rusya bu konuda daha dikkatli davranıyor, adım atıyor. Moskova hem Türkiye hem de Kürtlerle ilişkilerini sürdürüyor.”  Suponina açıklamalarına şöyle devam etti: “Rusya Suriye ve Irak’ın parçalanmamasından yana. Moskova her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasını istiyor. Amerika ise Ortadoğu’da macera peşinde... Washington ciddi şekilde Kürt kartının yardımıyla Suriye ve Irak’ın parçalanması senaryosunu tartışıyor. Bunlar çok tehlikeli planlar ve senaryolar. Zira bu senaryo ve planlar bölge için ağır sonuçlar doğurabilir.”

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