ABD’den 'tek Çin politikası’ sözü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şi arasında "uzun süren" bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve iki liderin ABD ile Çin arasındaki birçok önemli konuyu detaylı ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi'nin ricası üzerine Trump'ın, ABD'nin 'tek Çin' politikasına saygı göstereceğini ifade ettiği" duyuruldu. İki ülke temsilcilerinin birçok konuda müzakereler için bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Trump ile Şi arasındaki telefon görüşmesi "oldukça samimi" ifadesiyle tanımlandı.

"Tek Çin politikası", Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin'in hassas olduğu konularda bu ülkeye yönelik suçlayıcı açıklamalar yapan Trump'ın söylemlerine ilişkin Pekin yönetimi "kaygı duyulduğunu" bildirmişti.

"Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

AA