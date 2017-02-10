Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

ABD’den 'tek Çin politikası’ sözü

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını dile getirdi.

10 Şubat 2017 Cuma 14:23
ABD’den 'tek Çin politikası’ sözü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şi arasında "uzun süren" bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve iki liderin ABD ile Çin arasındaki birçok önemli konuyu detaylı ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi'nin ricası üzerine Trump'ın, ABD'nin 'tek Çin' politikasına saygı göstereceğini ifade ettiği" duyuruldu. İki ülke temsilcilerinin birçok konuda müzakereler için bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Trump ile Şi arasındaki telefon görüşmesi "oldukça samimi" ifadesiyle tanımlandı.

"Tek Çin politikası", Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin'in hassas olduğu konularda bu ülkeye yönelik suçlayıcı açıklamalar yapan Trump'ın söylemlerine ilişkin Pekin yönetimi "kaygı duyulduğunu" bildirmişti.

"Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD’den Tek Çin Politikası’ Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemal 2017-02-10 17:23:07

Olayin temeline baktigimizda Milli Ekonomi Modelinin Prf Dr Haydar Bas beyin GÜCÜNÜ görebilirsiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim