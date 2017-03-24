AB’den bir tek Merkel umutlu

Almanya Başbakanı Başbakan Merkel, Passauer Neuen Presse ve Donaukurier gazetelerine verdiği demeçte Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıkladı. İngiltere'den sonra başka bir ayrılma kararı beklemediğini ifade eden Merkel, "AB ülkelerinin tek tek geleceğin nasıl şekillendirileceği konusunda farklı görüşlere sahip olabileceğini, ancak belli olan ortak yolun savunma politikasında, dış sınırların korunmasında ve gelecek nesillerin geçimini garanti altına alacak ekonomik başarıların sürdürülmesi konularında işbirliğinin pekiştirilmesi olacağını" belirtti. İngiltere'nin AB'den çıkış başvurusu yapmasının AB'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerini etkilemeyeceğini belirten Merkel, "Ayrılma başvurusunun bugün yarın geleceğini biliyorduk. Bir gün önce ya da sonra gelmiş, fark etmez. Geleceğe birlikte yürümeyi arzulayan üye ülkeler kutlamayı da birlikte yapacaklar” dedi. Merkel kendilerini bekleyen en önemli iki görevin İngiltere ile ayrılma görüşmelerini başarıyla tamamlamak ve 27 AB üyesi ülkeyi geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER