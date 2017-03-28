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AB’den Rus şirketlere yaptırım

AB en yüksek mahkemesi olan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Rus şirketlere uygulanmakta olan yaptırımların hukuki olarak geçerli olduğuna hükmetti

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AB’den Rus şirketlere yaptırım
AB Adalet Divanı, Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in AB yaptırımlarına karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, "AB Konseyi tarafından Ukrayna’da yaşanan kriz karşısında Rosneft dahil Rus şirketlere yönelik alınan sınırlayıcı tedbirler geçerlidir." hükmüne vardı. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve ortaya çıkan krizin ardından AB, Rusya'ya karşı önce şahısların mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı içeren, daha sonra da kurum ve sektörleri hedef alan yaptırımları hayata geçirdi.  Bu kapsamda özel firmalar, şahıslar, bankacılık, enerji sektörü ve savunma sanayisi, yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Yaptırımlar ile bankacılık, enerji ve savunma sektörlerinde bazı Rus resmi kuruluşlarının AB'deki finans piyasa ve hizmetlerine erişimi sınırlandırılırken, petrol arama ve üretim alanlarında da bazı yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesine ambargo kondu. Rusya'ya bazı askeri ekipmanların satışı da engellendi. AB yaptırım listesine, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 150 kişi eklendi. DIŞ HABERLER

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AB’den Rus şirketlere Yaptırım
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