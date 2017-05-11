AB’den Ukrayna’ya vize muafiyeti

Ukrayna vatandaşlarına vizesiz Avrupa imkanı getiren düzenleme AB üyesi ülkelerden onay aldı. Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.



AB Dönem Başkanı Malta'nın İçişleri Bakanı Carmelo Abela, yaptığı açıklamada, kararın Kiev yönetiminin göç, kamu düzeni, güvenlik, dış ilişkiler ve temel haklar gibi alanlarda reformları hayata geçirmesinin ardından alındığını belirtti. AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos da "Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesi yolunda atılan son adımı" memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Öte yandan Avrupa Birliği (AB), sığınmacıların girişini önlemek için 5 ülkenin 6 ay daha Schengen'i askıya alarak sınır kontrollerini sürdürmesine onay verdi. AB Konseyi, AB Komisyonunun, Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in sona eren sınır kontrollerini 6 ay uzatmalarına yönelik önerisini kabul etti. Kararda, söz konusu ülkelerden, sınır kontrollerinin gerekli ve orantılı olmasını temin için ilgili komşu ülkeyle temas içinde olmaları istendi. DIŞ HABERLER