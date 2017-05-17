AB’den üye ülkelere 1 ay süre

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya yönelik sığınmacı akının merkezinde AB üyesi iki ülke var: İtalya ve Yunanistan. Birlik, ekonomileri zayıf bu iki ülke üzerindeki sığınmacı yükünü hafifletmek için Eylül 2015’te kota sistemi kabul etti. Buna göre, AB’ye üye ülkelerin her bir, belirlenen sayıda sığınmacıyı kabul edecek ve iki yıl içinde 160 bin sığınmacı yeniden yerleştirilmiş olacaktı.



Ancak şimdiye dek, Yunanistan ve İtalya’dan sadece 20 bin sığınmacı AB ülkelerine kabul edildi. Eleştirilerin hedefindeki ülkeler ise Polonya ve Macaristan. Avrupa Komisyonu tarafından uyarılan Polonya ve Macaristan’a sistemi uygulamaya geçirmeleri için bir aylık süre verildi. Bu bir ayın sonunda her iki ülke hakkında da yasal önlemler alınabileceği belirtildi. AB Göç ve Vatandaşlık İşleri Komiseri Dimitris Avramopulos dakota sisteminin etkili olabileceğini kaydederek, “Bir ay içinde harekete geçilmezse, yasal önlemlerin alınması gerekecek” dedi.



Polonya ve Macaristan hakkında yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyenlerden biri Avrupa Parlamentosu’nun İspanyol üyesi Juan Fernando Lopez Aguilar oldu. Lopez Aguilar, “Antlaşmaları koruyan Avrupa Komisyonu bu duruma yaptırımlarla cevap vermeli. Kuralları uygulama konusunda siyasi iradeye sahip olmayan ülkeler cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.



Avrupa Parlamentosu’nun Macar üyesi Kinga Gal ise kota sistemin başarısız olduğunu görüşünde. Sığınmacıların kota sistemine güvenerek Avrupa’ya geldiğini iddia eden Gal, “(Sistem) Binlerce kişiye davet niteliğinde. İnsan kaçakçılarının da işini kolaylaştırıyor” diye konuştu. DIŞ HABERLER