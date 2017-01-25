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ABD’ye Güney Çin Denizi uyarısı

Çin, Washington yönetiminin “Güney Çin Denizi’nde ABD çıkarlarının korunacağı ve uluslararası suların savunulacağı” açıklamasına tepki gösterdi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 18:41
ABD’ye Güney Çin Denizi uyarısı
Çin’in resmi yayın organlarından China Daily gazetesinde yer alan başyazıda, yeni ABD yönetiminin, Tayvan meselesini ve Güney Çin Denizi sorununu, “Çin ile stratejik mücadelesinde koz olarak kullanacağından şüphe duyulmadığına” vurgu yapıldı. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson’ın, “Çin’in Güney Çin Denizi’ne erişimini engellemeliyiz.” açıklamasına atıfta bulunulan başyazıda, “Bu tür saldırgan söylemler eyleme dönüşürse iki ülke arasında çok yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemel.” ifadesine yer verildi. China Daily’deki başyazıda, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın dünkü basın toplantısında sarf ettiği “Güney Çin Denizi’nde ABD çıkarlarını koruyacağız ve uluslararası suları savunacağız.” sözleri hatırlatıldı ve “iki devlet arasında çatışma ihtimalinin arttığı” yorumu yapıldı. Pekin yönetimi, Trump’ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına sert tepki göstermişti. AA
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