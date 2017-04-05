ABD’yi Kim'se takmıyor!

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sinpo limanından Japon Denizi'ne doğru fırlatılan füzenin yaklaşık 60 km yol katettiğini ve denize düştüğünü açıkladı.

ABD Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı da (NORAD) söz konusu füzenin Amerika kıtasını tehdit etmediği bilgisini paylaştı. Japonya füze denemesini 'provokatif' olarak nitelerken, denemeyi kınayan Güney Kore bunun 'Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası toplumun ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine açık bir meydan okuma' olduğunu açıkladı.

Ancak ABD Dışişleri'nden gelen 23 kelimelik kısa açıklama şaşırttı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamasında "Kuzey Kore bir diğer orta menzilli balistik füze fırlattı. ABD Kuzey Kore hakkında yeteri kadar konuştu. Söyleyecek başka sözümüz yok" dendi.

Gözlemciler 'Yorum yok' açıklamasının genellikle konuşulmak istenmeyen konulara verilen bir yanıt ya da konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda yapılan bir açıklama olduğunu belirterek, Tillerson'ın diplomatik gelenekten uzaklaştığını vurguladı.

6- 7 Nisan'da Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD'de ilk kez görüşecek olan Başkan Trump da Financial Times'a verdiği son röportajda "Çin eğer Kuzey Kore meselesini çözmezse biz çözeceğiz" demişti.

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