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AB’li idam uyarısı

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum sonuçlarına yönelik açıklama yapan CDU'lu Elmar Brok, idamın geri getirilmesine karşı uyardı, "AB üyelik müzakereleri başarısızlığa uğrar" dedi

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AB’li idam uyarısı
Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa Milletvekili Elmar Brok, idam cezasının geri getirilmesine karşı Türkiye'yi uyardı. Die Welt gazetesine açıklama yapan Brok, idam cezasının geri getirilmesi durumunda, "Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri başarısızlıkla sonuçlanır” şeklinde konuştu. Ocak 2017'ye kadar AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan Brok, anayasa değişikliği referandumunun sonucunun tek başına, "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin resmi olarak sonlandırılması için bir gerekçe olmadığını” kaydetti. Dış politika uzmanı Brok, "Kapılar kati şekilde kapatılmamalı” dedi. Brok, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği olağanüstü hal nedeniyle AB üyelik müzakerelerinin yaklaşık altı aydır dondurulduğunu ve şimdi de "şartlar yerine getirilmediği için” devam edemeyeceğini belirtti.  CDU'lu politikacı, ''İlişkilerin tamamen koparılmasının, Türkiye'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, halk oylaması sonucuna ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı. Sonucun not alındığının belirtildiği açıklamada, "usulsüzlük iddiaları" dahil Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Uluslarası Gözlem Misyonunu'nun değerlendirmesinin beklendiği kaydedildi. DIŞ HABERLER

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AB’li Idam Uyarısı
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